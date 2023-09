Firenze, acciuffato ladro seriale: rubava nei negozi del centro

Firenze, 1 settembre 2023 – Era specializzato in furti nei negozi del centro storico di Firenze, ma per lui ora sono scattate le manette. Non è riuscito a farla franca questa volta, e così, dopo aver messo a segno vari furti, la sua attività criminale è arrivata al capolinea.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ennesimo furto, messo a segno nell’aprile scorso. L’uomo era entrato in un negozio di pelletteria del centro storico del capoluogo toscano, e approfittando del fatto di non essere visto da nessuno, aveva prelevato da una vetrina un portafoglio che era in esposizione.

Non solo: aveva preso anche una cintura in pelle di pitone, del valore commerciale di ben 550 euro. Entrambe le cose le aveva nascoste all’interno del giubbotto, in questo modo era riuscito ad eludere il pagamento passando liberamente alla casse.

Una volta fuori dal negozio, si era dato alla fuga credendo di aver fatto perdere le proprie tracce. Ma non è stato così, perché è stato inchiodato dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nel locale dell'attività commerciale.

Nel negozio, non appena si sono accorti del furto, hanno avvisato il titolare che ha immediatamente provveduto a sporgere denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Firenze Uffizi. A quel punto i militari hanno avviato le indagini che, in poco tempo, hanno portato all’identificazione dell’autore del furto.

Determinanti nelle indagini sono state appunto le immagini del circuito di videosorveglianza del negozio, che aveva ripreso tutte le fasi del furto. Dalle immagini si vedeva chiaramente il volto dell’uomo, che è stato subito riconosciuto dai Carabinieri. Del resto era già noto alle forze dell’ordine, visto che non era la prima volta che metteva a segno furti di questo tipo commettendo questo stesso tipo di reati. È subito partita la caccia all’uomo e i Carabinieri si sono messi sulle sue tracce.

La svolta è arrivata nella serata di ieri, giovedì 31 agosto, quando i militari, dopo averlo ricercato per giorni, lo hanno rintracciato sotto il ponte della tramvia delle Cascine, dove l’uomo aveva creato un giaciglio.

A quel punto i militari hanno dato esecuzione ad all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Firenze su richiesta della Procura, che aveva concordato con le risultanze investigative del reparto operante. L’uomo, che deve rispondere dell’ennesimo reato di furto aggravato, è stato condotto al carcere di Sollicciano di Firenze. La sua responsabilità ora sarà vagliata nel corso del processo.