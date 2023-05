La Toscana promuove la terapia forestale: dai boschi benefici per la salute

Firenze, 16 maggio 2023 - Una ricerca di Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) e Cai (Club alpino italiano), con la collaborazione scientifica del Certif (Centro regionale di riferimento in fitoterapia) di Careggi, che per la prima volta ha raccolto le conoscenze sulla cosiddetta ''terapia forestale'', intesa come medicina complementare, ha portato le consigliere Luciana Bartolini ed Elena Meini (Lega), a presentare una mozione, che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità.

L'atto impegna il presidente e la Giunta regionale a farsi promotori, per quanto di loro competenza, per promuovere la terapia forestale, ''che può trasformarsi in una vera e propria 'attività di economia di montagna' attraverso lo sviluppo ex novo di attività innovative che garantiranno contributo e sviluppo alle economie locali, spesso in difficoltà per lo spopolamento delle aree interne, la scarsa redditività del settore primario in montagna e, talvolta, la monocultura degli sport invernali''.

La mozione ricorda come nell'attuale momento storico un crescente numero di persone si avvicini all'ambiente naturale, in particolare all'interno dei complessi boschivi e delle aree forestali, e come dall'esposizione a tali ambienti scaturiscano effetti benefici sulla salute, al punto che in alcuni paesi la terapia forestale è riconosciuta nella prevenzione medica. L'atto infine fa presente che già a partire dal 2021 alcuni rifugi e sentieri, prevalentemente del Cai, siano stati qualificati quali stazioni di terapia forestale, allo scopo di costruire un'offerta diffusa sul territorio nazionale e che i conseguenti benefici siano stati recentemente riconosciuti dall'Onu, nell'ambito della ripresa ''verde'' dalla pandemia da Covid-19. Maurizio Costanzo