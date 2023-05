La novantenne che ha incastrato il finto avvocato fa scuola: "Ecco come l'ho smascherato"

Firenze, 8 maggio 2023 - Dopo una piccola pausa, la criminalità sembra aver rispolverato uno dei più tediosi reati predatori: le truffe ai nostri anziani. Dall’inizio dell’anno le forze di polizia sono intervenute già diverse volte anche nel capoluogo toscano che non è rimasto naturalmente indenne a questo allarmante fenomeno che sta ormai nuovamente dilagando su tutta Italia.

I malviventi mettono in scena dei raggiri studiati nei minimi dettagli, primo tra tutti, quello del cosiddetto falso avvocato: “Suo figlio o sua figlia ha causato un incidente e rischia il carcere se non paga una cospicua somma di denaro in contanti o in oro” sarebbe una delle frasi molto simile a quelle che le potenziali vittime, tutte anziane e quasi mai scelte a caso, si sentirebbero dire improvvisamente al telefono di casa da uno sconosciuto.

Dopo aver generato nell’interlocutore un forte, quanto motivato, stato di choc, il sedicente quanto falso “principe del foro” proporrebbe subito la soluzione a tutti i mali: una bella somma di denaro o il corrispettivo in gioielli per tirare fuori dai guai il parente maldestro della persona in là con gli anni. La vittima viene poi intrattenuta alla cornetta in modo da dissuaderla dal telefonare a chi che sia per verificare la storiella servita come un bicchiere d’acqua fredda e, passati pochi istanti, ecco che si presenta alla porta uno pseudo collaboratore dell’avvocato a ritirare soldi e ogni quant’altro, per poi allontanarsi facendo perdere le sue tracce.

Per contrastare questi reati svolge un ruolo fondamentale la prevenzione: informare le persone equivale a metterle in guardia e, in qualche caso, a fornire gli strumenti per sventare una truffa e, perché no, fermare definitivamente questi criminali.

L’affermazione trova conferma in un caso avvenuto nelle scorse settimane a Firenze dove una distinta signora di quasi 90 anni, non solo non è caduta nel tranello del falso avvocato, ma è riuscita anche a far arrestare alla polizia di stato l’uomo che le si era presentato alla porta. La donna, che ha scelto di restare anonima di fronte ai media, ieri pomeriggio ha voluto tuttavia portare la sua preziosa testimonianza al Centro Età Libera di via Luna, raccontando la sua storia di fronte ad un centinaio di persone.

All’evento, organizzato dalla direzione del Centro prima di un concerto corale, hanno partecipato anche i due agenti delle volanti della Questura di Firenze che hanno eseguito l’arresto. La signora ha ribadito di aver riconosciuto per tempo il tentativo di raggiro proprio grazie alla campagna di informazione curata negli anni dalle forze di polizia e che ha trovato sempre ampio spazio su giornali, trasmissioni televisive e siti web. I poliziotti hanno sottolineato ancora una volta il loro impegno, invitando sempre a chiamare il numero d’emergenza anche al minimo sospetto.