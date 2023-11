Isolotto, sfonda la porta di un negozio per rubare: 25enne colto sul fatto e arrestato

Firenze, 1 novembre 2023 – Aveva tentato di compiere un furto in un negozio, ma il suo crimine non è andato a buon segno. È successo questa notte, 1 novembre. Un commerciante ha fatto arrestare dalla polizia a Firenze un ladro che si era intrufolato nella sua attività, in piena notte.

È riuscito ad avvertire all’istante di quel che stava avvenendo le forze dell’orine, che sono subito giunte sul posto, grazie al sistema di allerta che da remoto gli consentiva di vigilare il negozio. Attraverso le telecamere di videosorveglianza si è reso conto che un ladro stava per compiere un furto nel suo negozio di alimentari di via Sernesi, all'Isolotto.

La polizia, facendo irruzione nel negozio, ha colto l’uomo con le mani nel sacco, ha bloccato l’uomo dominicano di 25 anni che aveva già preso della merce. È stato dunque arrestato per furto aggravato e per danneggiamento. Per entrare infatti aveva sfondato la porta del negozio.