Isolotto e Novoli unite nel Carnevale di Pace

La presentazione del Carnevale di Pace

Firenze, 8 febbraio 2023 - “Indossate un piccolo segno di pace per testimoniare che ognuno di noi può far tanto nel segno della coesione e della fratellanza”. È l’invito che arriva dai presidenti dei quartieri 4 e 5, Mirko Dormentoni e Cristiano Balli, a partecipare al Carnevale di Pace che quest’anno unisce idealmente due quartieri di Firenze: da una parte l’Isolotto, dall’altra Novoli, e più precisamente San Donato. In programma cortei, giochi, esibizioni, ma soprattutto momenti di incontro e di riflessione. Ecco che a San Donato, il 18 febbraio, tornerà a riunirsi la comunità ucraina di Firenze, che sempre a Novoli, un anno fa, si dette appuntamento a cinque giorni dallo scoppio della guerra. Il 19 febbraio, ancora, sul palco di San Donato alcune donne iraniane rilanceranno il loro grido di libertà.

Ma andiamo per ordine. Sono due gli eventi principali: il 12 febbraio all’Isolotto ed il 19 febbraio a Novoli. “Manifestazioni importanti, all’insegna della coesione e della condivisione. Un modo vero e concreto per creare comunità e sentirsi parte di un pianeta in cui dobbiamo vivere nel rispetto gli uni degli altri”, le parole della vicesindaca Alessia Bettini, che ha presentato gli appuntamenti insieme alle numerose realtà dell’associazionismo territoriale protagoniste delle iniziative.

Il 12 febbraio appuntamento alle 14,30 in piazza dell’Isolotto, dove partirà un corteo di musiche e danze che alle 16 si ritroverà a Villa Vogel. Sono le scuole le grandi protagoniste dell’evento dell’Isolotto, tra sfilate, danze, balli da tutto il mondo e giochi, mentre a San Donato ancora una volta al centro ci saranno le numerose comunità straniere che nell’associazione Piazza San Donato, organizzatrice dell’evento, hanno trovato proficuo luogo di scambio e di confronto. Il 19 febbraio il corteo prenderà il via alle 14,30 al parco San Donato, per poi alle 16 raggiungere la piazza del centro polifunzionale, allestito con le bandiere della pace. A San Donato il carnevale animerà la piazza del centro polifunzionale dal 17 al 21 febbraio. Arriveranno gli sbandieratori della Signoria (il 18) ed i più piccini si divertiranno coi gonfiabili e gli spettacoli di bolle di sapone.

“La pace ha bisogno di tutti. Ora più che mai. E i due appuntamenti saranno un gioioso grido di pace lanciato a tutto il mondo. Sarà anche un’occasione per esprimere tutta la solidarietà verso il popolo turco e siriano colpito dalla catastrofe del terremoto e per dare informazioni sulle modalità per partecipare agli aiuti umanitari”, concludono Balli e Dormentoni.