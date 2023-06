Infortuni sul lavoro, la Toscana aderisce alla Carta di Urbino e lancia un bando per le imprese

Firenze, 23 giugno 2023 - La Toscana aderisce alla ‘Carta di Urbino’, presentata nell’ambito della II edizione del Festival internazionale della salute e sicurezza sul lavoro, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva ad Urbino, di concerto con l’Università degli Studi di Urbino e in sinergia con Inail e l’Agenzia Eu Osha di Bilbao.

“La Carta di Urbino è un documento d’intenti per la promozione del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro – spiega l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – alla quale la Toscana aderisce con convinzione. Oltre a sottoscrivere i principi affermati dalla Carta, però, vogliamo anche dare esempi concreti di buone pratiche e di strategie reali ed efficaci per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Per questo la giunta regionale ha anche approvato un bando per reperire, far conoscere e valorizzare competenze, esperienze e buone pratiche tecnico-organizzativo-procedurali che favoriscono la salute e la sicurezza dei lavoratori. Sarà creato un logo, che identifica le imprese più virtuose su questo fronte, e sarà creato e implementato un archivio di strategie, azioni e scelte aziendali mirate su questo tema. Far crescere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi sul lavoro è interesse di tutti”.

Saranno premiate, distinguendo le categorie in base anche alla dimensione aziendale, le buone pratiche e le imprese che hanno contribuito a migliorare la cultura della sicurezza sugli ambienti di lavoro. Potranno partecipare micro, piccole, medie e grandi imprese che hanno almeno una sede operativa in Toscana. Saranno valutate l’efficacia del progetto in termini di prevenzione, l’esportabilità delle buone pratiche, la fattibilità tecnico-economica, la presenza di iniziative di formazione o informazione, l’investimento in upgrade tecnologici finalizzati al miglioramento della sicurezza.

Chi avrà il riconoscimento riceverà una targa di merito e la possibilità di utilizzare il logo identificativo nella propria documentazione e sui propri siti web. Il bando per la valorizzazione delle buone pratiche per la promozione della sicurezza sul lavoro sarà pubblicato sul Burt nelle prossime settimane e sarà diffuso presso i soggetti beneficiari attraverso la collaborazione dei sindacati e delle associazioni di categoria.

Maurizio Costanzo