Scontro frontale tra due auto, tre feriti: gravi due ragazze

Figline Valdarno (Firenze), 28 aprile 2023 - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, 28 aprile, poco prima delle 7 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, sulla strada Regionale 69 che collega Figline e San Giovanni. Lo scontro è avvenuto in località Carresi e Restone.

L’impatto frontale tra due auto ha visto coinvolte tre persone. Le conseguenze più gravi le ha riportate una ragazza di 23 anni trasportata in codice rosso a Careggi con l’elisoccorso Pegaso. Ferite anche altre due persone, una donna di 55 anni trasportata in codice giallo all’ospedale di Ponte a Niccheri e una 25enne trasferita al pronto soccorso in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Figline che hanno liberato i feriti dal groviglio di lamiere, i soccorritori del 118 con automedica, presenti anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Reggello e la Misericordia di Figline.