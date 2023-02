Incidente in A1 a Firenze, scontro fra camion. Fino a 10 km di coda

Firenze, 9 febbraio 2023 – Paura in A1 per uno scontro. Un incidente lungo l'Autostrada del sole, nel tratto in provincia del capaoluogo toscano, tra Firenze nord e il bivio della A1 Direttissima in nord, ha determinato il blocco in nord del traffico: secondo quanto spiegato dalla polizia stradale, ora è ripreso.

A ora 10 i km di coda segnalati, in diminuzione. Secondo quanto spiegato da Aspi l'incidente si è verificato poco prima delle 14 e ha visto coinvolti tre mezzi pesanti.

Nello scontro, precisa la polstrada, una persona è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Aspi, agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Bologna, «consiglia di uscire a Calenzano, percorrere la Sp 8 Militare Barberinese e rientrare in autostrada a Barberino di Mugello. Per le lunghe percorrenze si consiglia invece di prendere l'A11 Firenze - Pisa Nord, proseguire sull'A12 Genova - Livorno e di immettersi sull'A15 Parma - La Spezia».