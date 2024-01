Incidente nella galleria Pozzolatico: coinvolte due auto e un mezzo pesante

Pozzolatico (Firenze), 20 gennaio 2024 – È stata una notte di duro lavoro per i Vigili del fuoco, impegnati in diversi gli interventi nel fiorentino per danni provocati dalle forti raffiche di vento. Durante la notte i Vigili del fuoco sono anche intervenuti sul tratto autostradale A1 al km 296 direzione nord, per domare un incendio che ha interessato un’auto, sempre sul tratto autostradale al km 297 direzione sud nella galleria Pozzolatico, per un incidente stradale, che ha visto il coinvolgimento di 2 autovetture e un mezzo pesante. Giunti sul posto è stata effettuata la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.