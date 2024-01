Incidente a Bagno a Ripoli, auto finisce fuori strada

Firenze, 28 gennaio 2024 – Incidente stradale, alle prime luci dell’alba, a Bagno a Ripoli. Un’auto è finita fuori strada in viale del Pian di Ripoli. All’arrivo dei vigili del fuoco gli occupanti si trovavano già fuori dall’abitacolo, pertanto i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura. In corso le indagini sulla dinamica dell’incidente e sulle cause che hanno portato l’auto ad uscire fuori strada.