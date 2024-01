Incendio a Scandicci: va a fuoco un furgone

Scandicci (Firenze), 28 gennaio 2024 - Incendio ieri sera a Scandicci dove, poco dopo le 21,30, un furgone è andato a fuoco. Il rogo è divampato in via Pasquale Poccianti. L’incendio al veicolo è stato originato dal materiale presente sul pianale scoperto. Per irraggiamento sono state coinvolte anche due autovetture che erano parcheggiate vicine al furgone. I Vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme, sul posto è intervenuta anche l’autobotte inviata dal distaccamento di Firenze-Ovest.