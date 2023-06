Il ministro Sangiuliano ricorda Francesco Nuti: “Aveva un’ironia pirandelliana”

Firenze, 15 giugno 2023 - «Francesco Nuti è stato un attore molto brillante, con una ironia oserei dire pirandelliana, cioè capace di penetrare la condizione umana. Mi è dispiaciuto ciò che gli è accaduto». Lo ha affermato Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, a proposito dell'attore scomparso a Roma lunedì scorso dopo una lunga malattia, i cui funerali si terranno oggi a Firenze in forma privata. Sangiuliano ha parlato con i cronisti a margine della cerimonia di consegna della 26esima edizione del Premio Spadolini Nuova Antologia. Il ministro per l'occasione ha inaugurato anche il fondo librario e archivistico di Andrea Ragusa, editore libraio di Prezzolini negli Stati Uniti tra le due guerre. A ricevere il premio annualmente bandito dalla Fondazione Spadolini e ispirato a quello fondato dal Professore in onore della madre Lionella, sono tesi di laurea e di dottorato discusse nei tre anni antecedenti al 20 settembre 2022, da candidati che non abbiano superato i 35 anni di età. Il tema cui i lavori devono essere ispirati è: “Storia politica e culturale dell'Italia contemporanea (dall’ ‘800 ai giorni nostri)” In ricordo dell’insegnamento storico di Giovanni Spadolini, è stato chiesto al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati il conferimento di un proprio premio di rappresentanza quale riconoscimento a tesi ritenute dalla commissione particolarmente meritevoli. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del ministro Sangiuliano.

Maurizio Costanzo