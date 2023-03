I primi 100 anni dell’Aeronautica Militare

Csntenario dell’Aeronautica Militare (foto Ansa)

Firenze, 28 marzo 2023 – Esattamente cento anni fa il regio decreto del Regno d'Italia del 28 marzo 1923, creò la Regia Aeronautica, una delle tre forze armate, insieme alla Regia Marina e al Regio Esercito. I suoi uomini nel corso di questi cento anni sono stati impegnati in varie guerre tra cui quella d'Etiopia, la guerra civile spagnola e il secondo conflitto mondiale. Solo dopo la nascita della Repubblica Italiana il suo nome cambierà in Aeronautica Militare. E oggi, in occasione del Centenario, a Firenze l'Istituto di scienze militari aeronautiche apre al pubblico per permettere la visita del polo architettonico realizzato alle Cascine dall'architetto fiorentino Raffaello Fagnoni. Il percorso "offre un viaggio in ambienti mantenuti con amorevole cura nelle condizioni originarie: un salto nel passato esplorando luoghi e provando sensazioni giunte a noi direttamente dagli anni '30. Un cammino attraverso la Palazzina degli studi, custode dell'Aula magna, della biblioteca e di opere di celebri artisti fiorentini. La Palazzina comando, luogo di alta rappresentanza e cuore pulsante dell'Istituto, con il suo scalone d'onore autoportante e la sala degli Stemmi. Infine la Palazzina ufficiali con gli ampi saloni del circolo affrescati dal maestro Colacicchi, da Pietro Annigoni e altri artisti...