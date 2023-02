I caffè più rari e pregiati si presentano a Firenze

Caffè etiopi

Firenze, 15 febbraio 2023 — Le varietà di caffè etiope più rare e pregiate al mondo si presentano, per la prima volta, a Firenze. Il capoluogo toscano diventa per un giorno la capitale della bevanda più apprezzata in Italia grazie a Ditta Artigianale, che venerdì 17 febbraio, a partire dalle 17,30, organizzerà alla Scuola del Caffè (Via Giosuè Carducci 2/4 r) una serata aperta al pubblico durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere, ed assaggiare, oltre 50 varietà selezionate da Francesco Sanapo nel corso del suo recente viaggio in Etiopia. Si tratta di caffè caratterizzati da intense note floreali, in particolare di gelsomino, dotati di grande complessità di gusto, che costituiscono un riferimento, a livello mondiale, per l’intero settore, poiché l’Etiopia rappresenta la terra d’eccellenza per la coltivazione di questa bevanda.



Durante l’appuntamento di venerdì Francesco Sanapo, “coffee lover”, patron del marchio fiorentino Ditta Artigianale e pluripremiato campione baristi e assaggiatori di caffè, racconterà la sua esperienza nella terra del caffè, che lo ha portato a visitare le regioni di Guji, Yirgacheffe, Sidamo ed Addis Ababa per scoprire l’origine e, soprattutto, un mondo che vive ancora secondo tradizioni millenarie. Un viaggio di quasi cinquemila chilometri, durante il quale è entrato in contatto con piccoli produttori locali, che adottano la stessa filosofia di Ditta Artigianale, basata su tracciabilità totale, rispetto dell’ambiente e dei lavoratori e continua ricerca della migliore qualità. Si tratta perlopiù di piccole e piccolissime aziende a gestione familiare, che dalla produzione e commercio di caffè traggono l’unica fonte di reddito per l’intera azienda.



“Questo appuntamento si inserisce nel solco delle numerose iniziative che da sempre portiamo avanti in Ditta Artigianale, per promuovere il consumo responsabile e consapevole di caffè – spiega Francesco Sanapo, pluripremiato campione barista e assaggiatore e fondatore, insieme a Patrick Hoffer, di Ditta Artigianale. – Vogliamo offrire il nostro contributo per far conoscere al pubblico non solo le esclusive varietà etiopi, ma anche tutto quello che si nasconde dietro ad una tazzina di caffè. A partire dalle coltivazioni, che oggi sono messe in pericolo dalla deforestazione con conseguente impoverimento dei terreni e dei produttori locali ed il concreto rischio della totale scomparsa di una delle filiere più apprezzate al mondo”.



I caffè protagonisti della degustazione saranno poi selezionati dal team di Ditta Artigianale, che sceglierà alcune delle varietà più interessante, per proporle all’interno dei propri store a partire dall’estate di quest’anno. Per partecipare all’assaggio è necessario scrivere una mail all’indirizzo [email protected]

