Gli spacca la mandibola per un apprezzamento di troppo all'amica

Pontassieve (Firenze), 21 giugno 2023 - Un apprezzamento non gradito a una ragazza: per questo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione e del Norm di Pontassieve, un 17enne avrebbe preso a pugni un 28enne provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni: ha riportato la frattura della mandibola.

Il minore, di origini albanesi, è stato denunciato all'autorità giudiziaria minorile, per lesione personale aggravata ai danni del 28enne, pakistano. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di lunedì scorso nel centro di Pontassieve. Secondo una prima ricostruzione dei militari, il minore avrebbe riconosciuto nel 28enne colui che un paio di giorni prima aveva infastidito con apprezzamenti una ragazza del suo gruppo: trovatoselo davanti, lo avrebbe preso a pugni. Subito dopo l'allarme pervenuto al 112 da alcuni connazionali dell'aggredito, i carabinieri, in base alla descrizione parziale fornita dai testimoni, hanno rintracciato poco lontano il 17enne che, una volta portato in caserma, alla presenza dei genitori, avrebbe amnesso il tutto. Le indagini sono tuttora in corso per meglio chiarire la dinamica completa dei fatti e l'eventuale coinvolgimento di altre persone.