‘Accènti Intoscana’, nella settima puntata giovani formati in agricoltura

Firenze, 29 aprile 2023 - La scuola per contadini del Chianti è protagonista della settima puntata di Accenti intoscana, il format video realizzato da Fondazione sistema Toscana (Ufficio Giovanisì e redazione di intoscana.it) che racconta da vicino le storie possibili di Giovanisì. Tornare alla terra, curarla, custodirla, amarla e renderla redditizia. L’antico mestiere del “contadino” sta appassionando sempre più le giovani generazioni che possono rappresentare non solo il futuro ma soprattutto il presente della Toscana agricola.

Un interesse dei giovani verso il lavoro sui campi “intercettato”, fra le varie agenzie formative, anche da ChiantiForm di San Casciano Val di Pesa che mette a disposizione un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di tre anni da oltre tremila ore di teoria, pratica e stage in azienda per ottenere la qualifica di “addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature”. Corsi che consentono ai giovani agricoltori alte garanzie di occupazione: circa il 90% dei ragazzi diplomati è riuscito a trovare un’occupazione e il 30% è stato invece assunto a tempo indeterminato. Percorsi di studio e formazione che hanno trovato anche il sostegno della Regione Toscana, grazie al progetto Giovanisì. Gabriele parla dei suoi sogni di “moderno contadino” in mezzo agli olivi, proprio davanti alla scuola dove sta imparando le fondamenta del mestiere: “Finito questo corso sceglierò una scuola superiore ad indirizzo agricolo per poi studiare agronomia all’università. Inizialmente vorrei occuparmi di management aziendale nel settore agricolo però in futuro vorrei aprire un’azienda mia che metta al centro il rispetto natura. Poi vorrei coinvolgere altri giovani. Sta a noi vedere gli errori fatti in passato e cercare di migliorare, a partire dal rispetto dell’ambiente. Qui sto imparando come trattare le piante, in maniera naturale”.

“Tutto è partito d’estate - racconta Niccolò -quando ho lavorato l’orto di mia zia. Respirare aria fresca, vedere il paesaggio. E’ tutto più bello. Spero di entrare in un’azienda agricola, è il mio sogno”. Arbis ha scelto ha lasciato l’Albania per lavorare la terra: “Appena sono arrivato qua ho iniziato a studiare la lingua italiana, poi la mia educatrice mi ha fatto conoscere questo corso. Sono già al secondo anno ed ho già fatto un mese di stage nell’azienda agricola di San Michele a Torri. Dal prossimo anno vorrei anche fare un ulteriore corso, mi piace studiare. Vorrei avere un’azienda mia, familiare. Produrre ortaggi, come mia madre in Albania”. Maurizio Costanzo