‘Accènti Intoscana’, cultura e rigenerazione urbana al centro della sesta puntata

Sansepolcro (Arezzo), 29 aprile 2023 - Nuova puntata di “Accènti Intoscana“, il format video realizzato da Fondazione sistema Toscana (Ufficio Giovanisì e redazione di intoscana.it) che racconta da vicino le storie possibili dei beneficiari di Giovanisì.

Nel sesto appuntamento, ambientato a Sansepolcro, protagonista “CasermArcheologica”, uno spazio permanente dedicato all’arte contemporanea al co-working e alla formazione, recuperato totalmente nel 2017 dopo 30 anni di abbandono.

Una “rigenerazione umana” e una trasformazione della società che parte dall’arte, dalla cultura e dai giovani e che unisce la storia della città a nuovi talenti e linguaggi della modernità. Sono due le opportunità promosse da Regione Toscana-Giovanisì che hanno concorso a questa “rinascita” e all’incontro tra tradizione e contemporaneità: il bando “Toscanaincontempontemporanea2021” e il bando “Rigenerazione Urbana per la cultura”.

Non è un caso che a Sansepolcro si parli così naturalmente di “rigenerazione umana” e che questa trasformazione della società parta dall’arte, dalla cultura e dai giovani. In fondo tutto risiede nel dna di questo borgo-città che ha dato i natali ad una delle figure più emblematiche del Rinascimento, Piero della Francesca. Una terra di confine che non teme le contaminazioni e non si chiude nelle sue mura, piuttosto ama accogliere, condividere, collaborare. Ed è per questa mentalità aperta al cambiamento che oggi la città prova a generare una nuova trasformazione, mettendo insieme la sua storia, i talenti, le novità dell’espressione artistica, i linguaggi della modernità.

Al centro di questa evoluzione c’è “CasermArcheologica”, uno spazio permanente dedicato all’arte contemporanea al co-working e alla formazione, recuperato totalmente nel 2017 – dopo 30 anni di abbandono – dietro l’impulso dell’artista Ilaria Margutti, della project manager Laura Caruso e di altri 7 soci fondatori dell’omonima associazione che gestisce quest’edificio, Palazzo Muglioni.

“Il nostro è un progetto di rigenerazione urbana a base culturale – ricorda Laura Caruso, co-direttrice di CasermArcheologica -. Un luogo riaperto grazie ad un grande attivismo civico che è partito dai giovani ma poi ha coinvolto tante istituzioni pubbliche e private. Da qui passano artisti visivi, coreografi, musicisti”.

Il bello forse è proprio questo: l’incontro delle personalità, delle professioni, dei talenti. Di chi ancora deve imparare ma sente di dover “dire” qualcosa. Attraverso l’arte, la musica, le espressioni. Ci sono laboratori che aiutano i giovani ad esprimersi, a tirar fuori il proprio “io”, il proprio sentire. Ed ecco che quel sentire esce in una frase scritta su un diario, in una foto, in un ricamo. È la contaminazione dell’espressione e del linguaggio artistico che si incontrano in una fortunata alchimia. Maurizio Costanzo