Giovane borseggiata, rincorre con la sorella il malvivente: vengono aggredite entrambe

Carabinieri

Firenze, 15 marzo 2023 – Una giovane donna, vittima di un borseggi o mentre scendeva dalla tramvia, ha rincorso l'autore del furto insieme alla sorella che era con lei, ma entrambe sono state aggredite dal malvivente. È quanto riferito ai carabinieri da una 26enne di origine peruviana. Tutto sarebbe accaduto oggi intorno alle 5:30 nella zona della stazione centrale, la denuncia è stata presentata nella tarda mattinata. Alla giovane, come riferito ai militari, il ladro avrebbe sfilato dalla tasca il telefono cellulare mentre scendeva al capolinea di piazza dell'Unità d'Italia. La 26enne e la sua sorella si sono accorte del borseggio e hanno iniziato a rincorrere in strada l'uomo. Giunti in via Nazionale il borseggiatore si è fermato e ha iniziato a colpirle con pugni per poi fuggire verso la stazione dove avrebbe raggiunto altre 3 persone. A quel punto le due sorelle avrebbe desistito. Sebbene con contusioni alle mani e al volto, le due non si sarebbero fatte medicare né avrebbero subito contattato le forze dell'ordine. Quando la 26enne si è poi recata dai carabinieri ha consegnato loro anche due cellulari che il borseggiatore avrebbe perso dalla tasca quando l'ha colpita insieme alla sorella. Sui due telefoni sono in corso controlli: è probabile che siano anch'essi oggetto di furto.