Giornata della Memoria, a Firenze il meeting con le scuole con le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah

Firenze, 24 gennaio 2024 - Prosegue il calendario di eventi promosso dalla Toscana fino a sabato prossimo, in occasione del Giorno della Memoria. Il 25 gennaio, al Cinema La Compagnia è in programma dalle 9.15 circa “Memoria e conoscenza: semi di pace”, l’edizione 2024 del Meeting con le studentesse e gli studenti delle scuole superiori. Anche quest’anno la manifestazione è organizzata dalla Regione insieme alla Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza, l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale e Fondazione Sistema Toscana, nell’ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Ragazze e ragazzi gremiranno la platea da oltre 400 posti e in migliaia di collegheranno on line.

Tra musica, parole, video, ascolteranno le testimonianze di chi è sopravvissuto alla Shoah e alle persecuzioni e deportazioni nazifasciste, come quelle delle sorelle Andra e Tatiana Bucci. Molte le finestre di riflessione che verranno aperte sul presente, con gli interventi dell’abate di San Miniato al Monte di Firenze padre Bernardo Gianni, promotore nell’ottobre scorso di una grande fiaccolata per la pace all’indomani dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele e della controffensiva israeliana a Gaza, e della linguista Vera Gheno, che con il moderatore dell’evento Luca Bravi dialogherà sulle connessioni tra parole e Memoria.

Nel corso della mattinata interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora all’istruzione e alla cultura della Memoria Alessandra Nardini. Sarà possibile seguire il meeting in diretta streaming: https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming.