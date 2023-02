Giornata del Braille: visite interattive per chi non vede

Firenze, 14 febbraio 2023 - Una visita guidata interattiva al museo di Paleontologia. È l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata del Braille il 21 febbraio. Partendo dalla consapevolezza che la fruizione dei musei è una parte importante della formazione di ogni individuo, la sezione di Paleontologia del sistema museale di UniFi apre le sue porte alle persone ipovendenti o non vedenti. Alle 15,30, in via La Pira 4, potranno prendere parte ad una visita guidata interattiva, gratuita. I curatori del museo accompagneranno i visitatori in un percorso tattile per esplorare con le mani alcuni degli esemplari e dei reperti, corredati da adeguate spiegazioni scritte in Braille.

La prenotazione è obbligatoria chiamando lo 055.2756444 oppure scrivendo a [email protected]

L'iniziativa si inserisce fra le attività in occasione della Giornata curate dalla rete Musei Welcome - a cui il Sistema Museale di Ateneo partecipa - che sono mirate a identificare i musei come luoghi di accoglienza, partecipazione e benessere.