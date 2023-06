Giardini della Bizzarria, tornano gli eventi unici nelle ville medicee

Firenze, 28 giugno 2023 - Nuova edizione per quest’estate della rassegna “I giardini della Bizzarria”, l’atteso programma di visite e laboratori per adulti e famiglie della Direzione regionale musei della Toscana del Ministero della Cultura, a cura di Stazione Utopia, sostenuto da Unicoop Firenze per scoprire la storia e le collezioni conservate nelle ville e giardini medicei.

Nella Ville medicea La Petraia e nel Giardino mediceo di Castello alcune visite saranno condotte da guide d'eccezione, il direttore e la curatrice di questi luoghi della cultura, e si alterneranno con visite teatralizzate, con i percorsi narrativi e sensoriali per i più piccoli fra storia, arte, architettura, paesaggio e botanica e con i laboratori dove il pubblico potrà sperimentare dal vivo varie tecniche artistiche e fare un salto indietro nel tempo: imparare alcuni passi di danze medioevali e rinascimentali sotto una grande quercia o provare alcune posizioni base di scherma antica.

Nel secondo fine settimana di luglio e a settembre i tanti appuntamenti daranno la possibilità ai visitatori di conoscere con inediti punti di vista e approfondimenti un patrimonio articolato, in cui le testimonianze artistiche si intrecciano con il profumo dei fiori e l’architettura vegetale.

Questa nuova edizione, che si arricchisce di nuovi eventi tematici particolarmente dedicati alle famiglie, si inaugura sabato 8 e domenica 9 luglio nella Villa medicea La Petraia prima di una lunga pausa estiva e dell’articolato calendario di appuntamenti che prenderà il via a settembre.

Sabato 8 luglio, per tutta la giornata, si alterneranno iniziative legate al giardino rinascimentale con laboratori di danze rinascimentali e barocche, ma anche percorsi narrativi e sensoriali per i più piccoli, laboratori e visite tematiche tra storia, arte, architettura, paesaggio e botanica. Domenica 9 luglio sarà invece dedicato ai mestieri artigiani e alle manifatture che hanno prodotto i preziosi arredi e motivi che decorano Villa medicea La Petraia.

I visitatori avranno la possibilità di partecipare a visite tematiche e sperimentare varie tecniche artistiche nei laboratori sulla decorazione della carta, l’intaglio del legno, la foglia d’oro e la ceramica condotti da maestri artigiani. Tutti gli eventi sono gratuiti e senza prenotazione ad eccezione delle visite speciali di settembre con il direttore e la curatrice riservate ai soci Coop con prenotazione obbligatoria sul sito www.stazioneutopia.com.

