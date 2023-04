Giani elogia Salvini: “Apprezzo la sua logica del fare”. E il video imbarazza il PD

Firenze, 19 aprile 2023 - “Parlo al ministro Salvini con grande rispetto - ha detto Eugenio Giani aprendo il suo discorso - . In questi sei mesi io di lui condivido e apprezzo la logica del fare in cui mi ritrovo. Ho visto un piglio che sposo e mi piace”. Che un presidente di una regione ‘rossa’ per eccellenza, quale la Toscana, diventi il miglior ‘spot’ per un leader di destra, fino a qualche tempo fa non era nemmeno immaginabile. Certo, è pur vero che, per chi fa politica, per il bene del Paese e del territorio che si amministra, non devono esistere nemici ma solo avversari. Se un cordiale e proficuo dialogo è una cosa, gli elogi sottolineati e ribaditi effettivamente sono un’altra cosa. E quelli rivolti dal governatore toscano Eugenio Giani all’indirizzo di Matteo Salvini, durante il forum sulle infrastrutture della costa Toscana in corso all’Unione industriale pisana, sembrano sconfinare in qualcosa di più della normalità di rapporti tra dirigenti e istituzioni.

Le parole pronunciate da Giani sono inequivocabili e lasciano poco spazio all’immaginazione. Tanto più che Giani ha voluto cominciare il suo intervento proprio con un elogio al leader leghista e ministro delle infrastrutture: “Lo dico al ministro Salvini con grande rispetto perché io di lui in questi sei mesi condivido e apprezzo quella logica del fare in cui io mi ritrovo. Sulla realtà lucchese con l’indicazione forte che ha dato per gli assi stradali, sulla E78 che è il collegamento fra Siena e Grosseto, dove insieme stasera andremo ad inaugurare il lotto 9 e sarà importantissimo. Ho visto un piglio che io sposo, mi piace – ha ribadito Giani - e su questo davvero io sono convinto che con interventi mirati possiamo dare in tempi sufficientemente brevi delle risposte”. Da parte sua, Matteo Salvini si è compiaciuto a tal punto di questi elogi che ha postato sul suo profilo Twitter il video con gli apprezzamenti ricevuti da Giani, accompagnando il tutto con un post, con tanto di emoticon dalle guance rosse, in cui spiega: “Se lo dice lui vuol dire che stiamo lavorando bene. Avanti sulla strada della concretezza e del buonsenso".

Ovviamente il video sta facendo il giro del web, e se da una parte c’è chi elogia Salvini per essere stato così bravo da essere riuscito a ‘conquistare’ ad entrare nelle simpatie anche di chi dovrebbe stare all’opposizione, dall’altra parte su Giani più di qualcuno ha storto il naso. E mentre il video gira nelle chat dei dirigenti Dem di tutta Italia, c’è chi assicura che sta creando sorpresa, per non dire imbarazzo, tra le fila del Pd. Maurizio Costanzo