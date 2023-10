Santa Croce, rubano un sanpietrino ma vengono ripresi dalle telecamere

Firenze, 24 ottobre 2023 – Con nonchalance invidiabile, due uomini nord africani, si sono fermati in via dei Bentaccordi, a due passi da piazza Santa Croce e hanno portato via un sanpietrino dal manto stradale. Come se nulla fosse e con la massima naturalezza come si vede dalle telecamere di video sorveglianza che hanno permesso agli abitanti di ritrovare il pezzo di pavimento mancante in via della Vigna Vecchia.

I motivi alla base del furto sono da chiarire ma è probabile che i due abbiano portato via il sanpietrino per mettere a segno un colpo in una delle attività della città, nell'ultimo periodo prese di mira dai malviventi.

"Grazie a un residente siamo riusciti a ritrovare la pietra e a rimetterla al suo posto – si sfoga uno dei cittadini più attivi Emanuele Corti Grazzi -. Noi abbiamo visionato le telecamere, noi ci siamo messi alla ricerca del sanpietrino, noi lo abbiamo rimesso al suo posto".

Corti Grazzi poi si fa portavoce dei residenti della zona, spesso ostaggio di bande di personaggi molesti: "Chiediamo di poter tornare a casa la sera senza aver paura di incontrare gruppi di persone ubriache, chiediamo che le nostre mogli, le nostre figlie che sono le più esposte ai pericoli, possano camminare senza il terrore negli occhi, senza doversi guardare ogni minuto dietro le spalle, esattamente come un po’ di tempo fa. La sicurezza non è né di destra né di sinistra, la verità è che in alcuni paesi certi comportamenti non sono assolutamente consentiti".