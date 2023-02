Firenze, torna l'incubo spaccate: furto all’enoteca. Il proprietario: “Stufo di essere un bancomat”

La vetrata infranta dell'Enoteca Fiorentina

Firenze, 15 febbraio 2023 - Con un mattone hanno sfondata la vetrina di un locale di via Tosinghi, l'Enoteca Fiorentina, per poi scappare con alcune bottiglie di vino e un fondo cassa. L'episodio, secondo quanto ricostruito, è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Ad accorgersene i dipendenti verso le 9 di questa mattina. Quando sono arrivati, infatti, il colpo d'occhio è stato immediato: qualcuno nella notte si è intrufolato all'interno del locale. Non appena si sono resi conto di quanto avvenuto, i dipendenti hanno immediatamente avvertito il titolare e quindi i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Nucleo radiomobile e della Sezione investigazioni scientifica del Comando provinciale Carabinieri Firenze per il sopralluogo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, ignoti, dopo aver sfondato la vetrina con un mattone di quelli usati per ancorare gli ombrelloni, si sono introdotti nei locali ed hanno asportato bottiglie di vino e fondo cassa.

Anche se la conta dei danni è ancora in corso, secondo una prima stima si tratterebbe all'incirca di una perdita di 2.000 euro circa. Sono in corso le indagini dei militari.

Torna dunque l'incubo delle spaccate. Tra novembre e dicembre sono stati diversi i furti ai danni delle attività, portati a termine sempre con lo stesso modus operandi. Tra le vittime l'Antica Panineria SMN di via Faenza: ignoti si sono intrufolati sfondando il vetro della porta d'ingresso con un tombino preso poco più avanti sempre in via Fenza e poi sono scappati poco dopo portando via la cassa, al cui interno erano custoditi circa 400 euro.

Sempre a novembre è stata la volta del Bar I Gatto Bianco di via della Villa Demidoff. Anche in questo caso ignoti sono fuggiti portando via il fondo cassa, un computer e il telefono cellulare di servizio.

Dai filmati del sistema di video sorveglianza il titolare Marzio Maretti è riuscito a ricostruire l'accaduto: l'uomo alle 3.19 della notte tra sabato e domenica con un piede di porco ha forzato la porta d'ingresso che dà su una strada laterale ed è entrato.

Maretti, vittima di almeno due colpi tra novembre e dicembre, ha deciso di lasciare addirittura un messaggio agli ospiti indesiderati: “Carissimo, adesso non lasciamo più nemmeno gli spiccioli. Siamo stanchi di essere il tuo bancomat”, si legge sul cartello. La scritta, nero su bianco, è accompagnata dall'immagine di un ladro che si fa strada con una torcia e scappa con il bottino nel sacco.