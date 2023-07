Firenze, a San Lorenzo sale la rabbia: doppio colpo nella notte

Firenze, 19 luglio 2023 - Quando come ogni mattina, intorno alle 7, è arrivato davanti al locale per cui lavora si è subito reso conto che qualcosa non andava: qualcuno nella notte ha cercato di intrufolarsi all'interno della Pasticceria Sieni di via dell'Ariento, nel cuore di San Lorenzo.

Secondo quanto ricostruito, tra sabato e domenica, ignoti avrebbero cercato di infrangere la porta a vetri con un'asticella di ferro senza riuscire a entrare, molto probabilmente perché messi in fuga da alcuni rumori.

Non contenti, subito dopo, si sono diretti verso il Sabor Cubano, il locale di via Sant'Antonino portando via in questo caso il fondo cassa.

"San Lorenzo sta vivendo un'escalation di violenza e di atti vandalici preoccupante – sottolinea la titolare della Pasticceria Sieni Andreina Mancini – questa è una zona particolare, a ridosso della stazione che ha bisogno di un'attenzione maggiore. E' assurdo che nonostante ci siano delle telecamere queste persone si sentano autorizzate a fare quello che gli pare".

Una situazione denunciata più volte dal portavoce delle botteghe storiche del rione nonché presidente di Confcommercio Aldo Cursano: "Purtroppo si tratta solo degli ultimi due episodi che sono avvenuti nel quartiere di San Lorenzo, la percezione è quella di una città non governata. Sia chiaro le forze dell'ordine fanno il possibile ma se il giorno dopo sono fuori, ogni sforzo è inutile. Noi combatteremo fino alla fine".