Furto di oggetti costosi di pelletteria: arrestato alle Cascine

Firenze, 1 settembre 2023 - Nell’aprile scorso, entrato in un negozio di pelletteria del centro storico di Firenze aveva prelevato da una vetrina in esposizione un portafoglio ed una cintura in pelle di pitone del valore commerciale di 550 euro, occultandoli all’interno del giubbotto ed aveva eluso il pagamento alla casse, allontanandosi rapidamente.

A seguito della denuncia sporta dal titolare presso la stazione dei Carabinieri di Firenze Uffizi, i militari hanno avviato le indagini che, in poco tempo hanno portato all’identificazione dell’autore: un algerino di 39 anni, irregolare sul territorio nazionale.

Determinanti le immagini del circuito di videosorveglianza del negozio che aveva ripreso tutte le fasi del furto nonché i tratti somatici dell’uomo, riconosciuto dai carabinieri poiché già noto come autore di reati simili. Nella serata di ieri, i militari, dopo averlo ricercato per giorni, lo hanno rintracciato sotto il ponte della tramvia delle Cascine dove l’uomo aveva creato un giaciglio. Il 39enne alberino, irregolare sul territorio e con numerosi precedenti, è finito in manette.