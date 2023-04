Fucecchio, a bordo di un'auto rubata tenta la fuga che finisce in caserma

Fucecchio (Empoli), 24 aprile 2023 – Con un’auto rubata la sera prima, alla vista dei carabinieri, ha cercato inutilmente di fuggire. Ma la corsa è finita presso la caserma dei militari. Nella nottata di domenica, i carabinieri della Stazione di Fucecchio hanno arrestato in flagranza di reato un uomo italiano di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. I militari stavano svolgendo un ordinario servizio di perlustrazione nel territorio di competenza quando, nella zona delle “Cerbaie”, hanno notato un veicolo sospetto. Quando si sono avvicinati per procedere ad un controllo, l’uomo alla guida ha messo il piede sull’acceleratore ed è fuggito a tutta velocità.

È quindi iniziato un inseguimento da parte dei carabinieri i quali, nonostante le manovre azzardate e pericolose del fuggitivo, sono riusciti a tallonarlo fino al comune di Buggiano in provincia di Pistoia. Qui, sono dunque giunti in ausilio i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montecatini Terme, che sono riusciti ad interrompere la corsa. Nonostante l’uomo fosse ormai stato bloccato, ha tentato nuovamente di fuggire scendendo dall’auto e cercando di scappare a piedi. Una corsa che è finita nella caserma dei carabinieri.

Effettuati subito i dovuti accertamenti, il veicolo guidato dal fuggitivo è risultato oggetto di furto, perpetrato proprio la sera precedente ai danni di un residente di Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa. Per l’uomo è quindi scattato immediatamente l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato trasportato presso la casa circondariale di Pistoia, in attesa del rito direttissimo.