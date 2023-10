Spaccata nella notte: nel mirino il locale del ‘re del caffè’ Francesco Sanapo

Firenze, 19 ottobre 2023 – La banda del tombino in azione anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Questa volta a finire nel mirino Ditta Artigianale del lungarno Soderini. A raccontare quanto accaduto Francesco Sanapo, presidente di categoria bar e caffetterie di Confcommercio Firenze, pluripremiato campione baristi e assaggiatori di caffè, ‘patron di Ditta Artigianale’ e “coffee lover” come ama definirsi. "E' successo questa notte, dalle telecamere si vedono due persone che hanno spaccato la vetrata e sono scappate. E' la seconda volta in tre settimane. Il 24 settembre era successo nel locale di via dei Neri" sottolinea.

Secondo quanto ricostruito, i soliti ignoti hanno infranto la porta a vetri per poi scappare senza portare via nulla. "Siamo veramente stanchi perché aldilà del costo di riparazione si aggiunge un danno che si misura in termini di perdite di tempo. La notte Firenze fa paura. La notte quando chiudono i nostri locali con le loro luci accese, chiude la legalità". Il locale vittima della spaccata è provvisto anche di telecamere di video sorveglianza che saranno utili alle indagini "ma che sembra non facciano nessun tipo di paura ai malviventi". "Non si può lavorare in queste condizioni – prosegue -, sono un imprenditore e do lavoro a 130 persone nei miei 5 locali".

Intanto proprio ieri l'assessore Benedetta Albanese e il comandante della municipale Francesco Passaretti hanno incontrato i vertici delle categorie. "Abbiamo raccolto la richiesta per un incontro in prefettura con le categorie economiche: farò da tramite per chiedere un Cosp dedicato", dice subito l'assessora Albanese, al termine del confronto definito "proficuo". Oggi, prosegue, "inizia una collaborazione strada per strada, da attivare con i loro associati, così da avere interventi mirati sul territorio". Ci sarà "un maggior presidio della municipale nella zona più colpita, ad oggi, dalle spaccate, ovvero l'area compresa tra la stazione e San Lorenzo". Albanese, in questo senso, annuncia "presidi dinamici di notte, con le volanti, ma anche servizi in borghese mirati" coadiuvati "dalla videosorveglianza, che può essere monitorata da remoto così da indirizzare gli agenti a colpo sicuro".

L'operazione, aggiunge il comandante della municipale, Passaretti, mira a "una collaborazione forte con le realtà associative, punto di riferimento sul territorio, così da centrare meglio gli obiettivi". Parallelamente, "potenzieremo la nostra attività sul posto, con maggiori servizi notturni, ma anche diurni per il monitoraggio delle zone più complicate". Su questo fronte, assicura, "lavoreremo prevalentemente a progetto. Questo ci consentirà di mantenere lo stesso numero di pattuglie nel turno ordinario, mentre intensificheremo i controlli, mirando gli obiettivi, con ore di straordinario in più fatte dagli agenti che aderiscono".