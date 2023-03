Firenze, via Palazzuolo sfida i pusher e scende in strada: "Ora basta"

Uno dei tanti attimi di follia ripresi dagli abitanti di via Palazzuolo

Firenze, 17 marzo 2023 – Via Palazzuolo non ne può più e ha deciso di dire basta. A gran voce, scendendo in strada proprio nell'ora e nel giorno in cui pusher e balordi raggiungono la maggiore concentrazione in pochi metri quadrati: oggi pomeriggio alle 18.

Suona come una chiamata alle armi l'invito del comitato Palomar Palazzuolo che ha chiesto a commercianti e residenti innamorati del proprio quartiere di uscire dalla propria bottega o dal proprio portone per ritrovarsi davanti al Leave The Luggage.

“Tossici e spacciatori hanno aperto un clubbino in via Palazzuolo (e tutti lo sanno). Da più di un anno i cittadini protestano contro il cambiamento di “destinazione d’uso” di un minuscolo locale, nato per depositare i bagagli e diventato invece la sede preferita di spacciatori e tossici della zona, usato quotidianamente come privata “stanza del buco”.

Un luogo buono per farsi: illuminato, riparato se piove, relativamente caldo, aperto tutto il giorno dal mattino alla sera. Gli spacciatori arrivano in bici, in monopattino o a piedi, aspettano il cliente, si mettono alla porta e badano a non essere disturbati nei loro traffici febbrili. Nulla di strano considerando quanto fiorente sia lo spaccio”. Lo spaccato descritto da chi ci vive fa rabbrividire: persone che si bucano in pieno giorno in strada, siringhe a terra, risse a suon di bottiglie, un via vai incessante di spacciatori e consumatori. “Abbiamo denunciato la situazione molte volte ma nessuno si è mosso. Era una cosa piccola da farsi. Niente. Non hanno saputo né voluto fare niente. Cosa vogliamo? Chiediamo che questa assurda situazione venga presa in carico subito da qualcuno, senza rimpalli di responsabilità. Chiediamo che gli amministratori esercitino il loro ruolo per chiudere il localino agli spacciatori. Non ci serve un posto così in via Palazzuolo. Avevamo chiesto una biblioteca l’ampliamento dell’esistente ludoteca, e ci è toccato invece il clubbino del buco”.

Il comitato Palomar Palazzuolo ha anche inviato una “poesia” al sindaco Nardella e a tutte le persone che dovrebbero fare qualcosa e non l'hanno fatto: “La vita non è una favola” si intitola. “Abitanti e artigiani della zona, stanchi del continuo andirivieni di giovanotti stravolti e torvi spaccini – è il periodo finale della "favola" di via Palazzuolo -, si rivolsero dunque agli amministratori che immediatamente si prodigarono. Da quel giorno tutti vissero felici e contenti in via Palazzuolo, a parte i poveri tossici abbandonati al loro triste destino. Purtroppo non è andata così”.