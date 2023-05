Firenze, vandali di nuovo in azione: danneggiate auto sul lungarno Vespucci

Firenze, 6 maggio 2023 - Un nuovo raid in centro. Ancora delle auto in sosta sono state danneggiate nelle strade di Firenze. Un passante si è accorto del danneggiamento e ha segnalato il fatto la notte scorsa, venerdì 5 maggio. Il passante ha avvissato la polizia che due vetture Bmw avevano i finestrini rotti.

Le auto erano parcheggiate sul lungarno Vespucci, in pieno centro storico. La segnalazione è giunta alle ore 3.30 di notte. Non pare che i danni siano stati fatti a scopo di furto, ma gli accertamenti sono in corso. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire al responsabile dei danni.

