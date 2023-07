Firenze, un autista non ferma il bus e un anziano prende a martellate la vetrata

Firenze, 6 luglio 2023 - Prima si sarebbe avvicinato al conducente della linea 14, lamentando che quest'ultimo aveva saltato una fermata prenotata. Poi, dopo che l'autista gli avrebbe fatto notare a suo dire che non era stata prenotata alcuna fermata, si sarebbe avvicinato all'uscita del mezzo e, con un martelletto frangi vetro d'emergenza, avrebbe spaccato un vetro del bus.

L'episodio, che vedrebbe protagonista un 80enne è accaduto ieri sera tra via Santa Caterina d'Alessandria e via Nazionale. L'autista di Autolinee Toscana è stato costretto ad arrestare la marcia e chiamare la polizia di stato. La volante intervenuta ha identificato e al momento denunciato per danneggiamento aggravato l'uomo, un 80nne.