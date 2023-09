Firenze, torneo di burraco benefico per l’Associazione Voa Voa Amici di Sofia

Firenze, 21 settembre 2023 - Al via la stagione di eventi a scopo solidale all’Harry’s Bar Garden di Firenze, all’interno del Sina Hotel Villa Medici di Via Il Prato. Ad inaugurarla, domenica 1 ottobre, sarà il burraco di beneficenza promosso dal Kiwanis Club Firenze in collaborazione con il giudice di gara, giornalista e blogger Domenica Giuliani. A beneficiare di questa prima iniziativa autunnale sarà l'Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, dedita all'assistenza economica, legale e psicologica verso famiglie con minori affetti da patologie neuro degenerative. “Da sempre impegnata nel miglioramento della qualità della vita dei bambini bisognosi e della loro salute – commenta Sergio Lisi, presidente del Kiwanis Club Firenze –, la nostra associazione non poteva ignorare le richieste di famiglie che, come quelle rappresentate dall'Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, versano in condizioni di particolare necessità perché impegnate quotidianamente nella lotta contro la patologia rare e gravemente debilitante dei propri figli. Ecco perché abbiamo voluto portare avanti, anche nel corso di questa annata, l'impegno verso una causa che abbiamo sempre sposato e accompagnato con affetto sincero”. “Siamo felici di portare avanti il sodalizio con gli amici del Club Kiwanis e con Domenica Giuliani – spiega Guido De Barros, presidente di Voa Voa -, entrambi al fianco della nostra associazione fin dai suoi esordi. Il prossimo 25 ottobre ci apprestiamo a compiere 10 anni di attività, ed i traguardi raggiunti a sostegno delle famiglie con bambini neuro degenerativi, della ricerca scientifica per la diagnosi precoce delle patologie rare e della sensibilizzazione pubblica ed istituzionale sul tema delle malattie rare pediatriche sono stati davvero molti. E se tutto questo è stato possibile è sicuramente anche grazie ad iniziative come questa”. “Realizzare progetti ambiziosi e solidali è sempre stato in cima ai miei pensieri, soprattutto in una location storica e conosciuta in tutto il mondo come l’Harry’s bar – spiega Domenica Giuliani -, fondato nel 1931 da Giuseppe Cipriani. E forse non tutti sanno che il nome Harry’s deriva da quello del suo benefattore, un giovane studente statunitense di nome Harry Pickering. Ed è proprio qui che domenica 1° Ottobre, gli appassionati del gioco “fenomeno sociale degli ultimi decenni” che è il burraco, si ritroveranno per disputare una sfida tutta rivolta alla solidarietà!” La programmazione della giornata del 1 ottobre prevede l’accoglienza dei partecipanti nel pomeriggio alle ore 15, con caffetteria e soft drink; alle ore 15,30 partirà il countdown del direttore di gara per l’inizio della sfida, che si dividerà in 4 turni Mitchell fino alle ore 19,30 circa. Seguirà il gustoso buffet accompagnato dalla musica e la premiazione dei vincitori che, come è ormai noto negli eventi diretti da Domenica Giuliani, consiste nel ritirare i premi ballando insieme al ritmo delle musiche più conosciute. Tra i regali in palio spiccano le borse di Chica Bags, le collane di Bijoux Alessandra Currini, vini di pregio, squisita cioccolateria, cene per due in ristoranti caratteristici della nostra bellissima città. Informazioni e prenotazioni al 340.34 244 34 oppure sul sito www.burracomagnifico.net. Maurizio Costanzo