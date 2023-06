Firenze, tornano gli screening gratuiti di prevenzione cardiovascolare. Ecco quando

Firenze, 23 giugno 2023 - Riparte da Firenze, il 25 giugno, la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare 'Truck tour banca del cuore 2023'.

Da domenica 25 giugno a martedì 27 giugno, dalle ore 9 alle ore 19, un jumbo truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a piazzale Kennedy, per offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito. Durante la permanenza del truck nelle singole città, si svolgeranno inoltre dibatti e incontri sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

L'autocarro attraverserà l'Italia e sosterà per tre giorni in varie piazze italiane, ponendo così l'attenzione sulla prevenzione cardiovascolare con l'obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese. Dopo Firenze, l'iniziativa farà tappa, tra le altre, a Perugia, Rieti, Roma, Aosta, Biella, Milano.

Michele Gulizia, responsabile del settore operativo del progetto ha spiegato che «la Banca del Cuore è il più grande progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare in Italia, unico al mondo, che permette ai cittadini di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo, rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24. La campagna di prevenzione 'Truck Tour Banca del Cuore 2023' ci consente di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nelle piazze delle principali città, ove attivamente, dal 2016, svolgiamo questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese».

