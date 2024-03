Firenze, torna la giornata dei macellai a favore di Ant. Per una spesa solidale

Firenze, 8 marzo 2024 - Sabato 9 marzo si svolgerà in circa 47 macellerie di Firenze e provincia una giornata di solidarietà a favore di Fondazione Ant. “Partecipa insieme al tuo macellaio e compirai un grande gesto di solidarietà, il tuo macellaio è garanzia di qualità. Ti puoi fidare”, è l’invito alla diciassettesima edizione della Giornata dei Macellai Ant 2024. La manifestazione intende coniugare alcune delle eccellenze del territorio fiorentino: da un lato due associazioni di categoria - Associazione Macellai-Cesec di Firenze e provincia e Agiva Federcarni del Valdarno - dall’altro Fondazione Ant, che porta assistenza specialistica gratuita a casa dei malati di tumore e offre progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti. Come per le passate edizioni, anche quest’anno tutti coloro che si recheranno in uno degli esercizi aderenti alla manifestazione - riconoscibili dal manifesto dell’evento e consultabili sul link https://ant.it/wp-content/uploads/2024/02/lista-completa-2024.pdf - potranno donare una parte del ricavato della giornata a Fondazione ANT. L’evento gode del patrocinio del Comune di Firenze. Un sincero ringraziamento è stato espresso da Simone Martini, delegato fiorentino di Ant, alle Associazioni dei macellai di Firenze e provincia e a tutti i macellai partecipanti: ”Siamo fieri che le due principali e storiche associazioni di categoria fiorentine del settore carne abbiano rinnovato il loro impegno in nostro favore. Quello dei macellai è una nobile professione che a Firenze gode di una antica tradizione e le cui origini sono strettamente collegate a quelle della città. Voglio ringraziare personalmente le 47 botteghe che anche in tempo di crisi non hanno voluto mancare a questa straordinaria iniziativa benefica e continuano nel tempo a sostenere i progetti di Fondazione ANT sul territorio fiorentino”. “Sono ormai diversi anni che i macellai fiorentini - riferisce Vasco Tacconi, Gran Maestro dell’arte dei Beccai fiorentini e storica figura dell’associazione macellai - sostengono con grande impegno Fondazione Ant. Siamo molto orgogliosi di aver contribuito - prosegue - a sostenere il lavoro che Ant svolge quotidianamente a favore dei tanti sofferenti affetti da tumore”. “Siamo felici e onorati di aver potuto aiutare in tutti questi anni il prezioso lavoro di Ant – ha dichiarato Enrico Vannini presidente dell’Associazione Agiva Federcarni Valdarno – e auguriamo che possano continuare con la stessa efficienza e dedizione di sempre”. Tutti i fondi raccolti anche grazie all’impegno del nuovo testimonial, saranno destinati a sostenere ed ampliare il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica BIMBI in ANT. Sono complessivamente 24 i professionisti che lavorano per Ant in Toscana (10 medici, 9 infermieri, 4 psicologi, 1 nutrizionista) cui si affiancano circa 200 Volontari attivi nella raccolta fondi. Maurizio Costanzo