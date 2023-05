Firenze, sulla scalinata di San Miniato il mantello gigante di File

Firenze, 23 maggio 2023 - Hanno lavorato per mesi coi gomitoli di lana, i ferri e l’uncinetto. Alla fine, è venuto fuori un mantello gigante di 260 mq, costituito da 3mila "mattonelle" all’uncinetto unite tra loro, che sarà esposto domenica 28 maggio, dalle 9 alle 20, sulla scalinata monumentale che conduce all’abbazia di San Miniato. È il mantello delle Cure Palliative, un’opera d’arte unica nel suo genere realizzata nel periodo della pandemia da circa 100 persone, tra volontari e sostenitori di File, Fondazione italiana di leniterapia, un mantello che simboleggia il prendersi cura, l’accogliere e il proteggere, ma che rappresenta anche la vita che si trasforma, che si adatta ai cambiamenti. L’evento, denominato “I Colori della Vita”, racconta attraverso il mantello, già esposto in Piazza delle Carceri a Prato e in piazza Ognissanti a Firenze rispettivamente nel 2021 e nel 2022, una storia di resistenza di tante persone che si sono unite intorno a questo progetto per testimoniare il valore della vita sempre, anche nelle sue fasi più difficili e delicate, come il fine vita. “I Colori della Vita” nasce nella primavera 2020, durante il lockdown, da un’idea dei volontari pratesi di File. Ha fatto da guida il principio ispiratore “ogni punto a maglia si intreccia all’altro, così come ogni vita si intreccia all’altra”, grazie al quale sono state realizzate migliaia di mattonelle che sono poi andate a comporre il Mantello. “I Colori della Vita” è un progetto “vivo”, in divenire, pensato per essere esposto in tante piazze e Città, affinché la cultura delle Cure Palliative, del Mantello che accoglie e conforta, possa diventare parte del sentimento delle persone. All’evento a San Miniato saranno presenti, tra gli altri, l’abate di San Miniato Bernardo Gianni, l’assessora al sociale di Firenze Sara Funaro, la presidente della commissione regionale cultura e istruzione Cristina Giachi, l’assessora al Comune di Prato Benedetta Squittieri. «Attraverso “I Colori della Vita”- ha detto la presidente di File, Livia Sanminiatelli Branca - abbiamo voluto contribuire a fare chiarezza sul significato delle Cure Palliative e sulla loro importanza e, proprio per questo motivo, abbiamo scelto la Giornata Nazionale del Sollievo per condividere nuovamente il nostro Mantello con la comunità, una giornata particolarmente importante per una Fondazione come la nostra che, da oltre 20 anni, ha nel cuore della sua attività il sostegno alle persone malate e alle loro famiglie». L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e Cna Firenze. Maurizio Costanzo