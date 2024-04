Firenze, sostanza irritante per le vie respiratorie si propaga in strada: tre persone in ospedale

Firenze, 14 aprile 2024 – Momenti di paura si sono vissuti ieri sera a Firenze, quando alcune persone sono finite in ospedale per aver respirato delle sostanze tossiche che sono inavvertitamente fuoriuscite da un frigorifero. Il fatto è accaduto in via Sguazza, a Firenze. Subito allertati i soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 21.40 per la verifica di una sostanza irritante alle vie respiratorie rilevata sulla via pubblica. La zona è stata delimitata e interdetta al traffico e al passaggio di persone, fino a via Toscanella. Sul posto è stato chiamato a intervenire anche il personale del nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico che ha effettuato i controlli strumentali nella pubblica via, verificando anche gli accessi ai condomini. Sul posto era presente anche il personale sanitario, che ha verificato lo stato di salute delle tre persone decidendo di trasportarle in ospedale per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche effettuate dai vigili del fuoco è risultato che effettivamente l'evento fosse collegato alla perdita di gas refrigerante in un frigorifero, che infatti è tossico.