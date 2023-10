Firenze, “Sogni di Pagliaccio”: il gala dinner a sostegno della Fondazione File

Firenze, 23 ottobre 2023 - “Sogni di Pagliaccio” è il Gala Dinner di raccolta fondi in favore di File, la Fondazione Italiana di Leniterapia, che avrà luogo giovedì 26 ottobre a Firenze, presso Harry’s Bar The Garden di via Il Prato. L’evento è organizzato con la collaborazione di Affresco Event Group, il supporto di Harry’s Bar The Garden e Sina Villa Medici Firenze, che ospiteranno l’evento in Via Il Prato 40, i contributi di Lungarno Collection e di Fondazione Franco Zeffirelli che, in occasione del centenario del maestro, regalerà nel corso della serata dei bellissimi contributi a tema (e non solo). Dress code consigliato, “a touch of clown”. La donazione minima per partecipare al Gala Dinner è di 200 euro a persona e i fondi raccolti contribuiranno a sostenere File e il servizio di cure palliative e supporto psicologico offerto ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio fiorentino. File, Fondazione Italiana di Leniterapia, da oltre 20 anni offre cure palliative gratuite a domicilio, nelle città di Firenze e Prato, negli Hospice del territorio e presso l’Ospedale di Careggi. Le équipe sanitarie e i volontari di File accompagnano chi non può guarire in un percorso di cura personalizzato, in cui vengono leniti il dolore e la sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici, relazionali, sociali, spirituali. E aiutano anche i familiari dei malati, orientandoli e coinvolgendoli attivamente in tutte le fasi dell’assistenza, supportandoli anche dopo la perdita del proprio caro.

