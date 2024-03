Firenze, un seminario su come integrare sesso e genere nella ricerca e innovazione

Firenze, 7 marzo 2024 - Un seminario sulla Gendered Innovation, ossia sul ricorso a metodi di analisi del sesso e del genere quali risorse per creare nuove conoscenze e stimolare una progettazione innovativa in tutti i campi della ricerca e della tecnologia. È quello che la Commissione sostenibilità, benessere e inclusione del dipartimento di agraria dell’università di Firenze, promuove per venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’evento, dal titolo “Perché integrare genere e sesso nella ricerca e nell’innovazione: le sfide delle Gendered Innovations”, si terrà nell’Aula Magna del dipartimento di agraria dell’ateneo fiorentino al piazzale delle Cascine 18. L’appuntamento è a partire dalle ore 17 e vedrà la partecipazione di Londa Schiebinger, professoressa di Storia della scienza alla Stanford University, direttrice del progetto 'Gendered Innovation’, al timone del gruppo di esperti della Commissione Europea che ha lavorato alla stesura di linee guida e alla raccolta di casi studio nelle diverse discipline con lo scopo di fornire uno strumento utile per considerare la dimensione di genere nel mondo della ricerca.

Interverrà, inoltre, la professoressa Tullia Gallina Toschi, coordinatrice del progetto Plotina -“Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training”. L’integrazione dell’analisi del sesso e del genere nella ricerca e nell’innovazione aggiunge valore alla ricerca e ne accresce la rilevanza per la società tutta. Per rafforzare ulteriormente questa importante integrazione, la Commissione europea si è unita al un gruppo di esperte ed esperti guidati da Londa Schiebinger, direttrice del progetto, per sostenere questi sforzi e produrre dati concreti affinché i gruppi di ricerca possano avere uno strumento utile per calare la dimensione di genere all’interno delle loro ricerche.

L’obiettivo del progetto, in poche parole, è fornire a chi si occupa di scienza metodi pratici per l’analisi del sesso e del genere nel proprio settore di ricerca, grazie anche a un glossario e a utili check-lists che aiutano chi fa ricerca, grant-writers o valutatori con procedure fornite per incorporare step-by-step l’analisi del sesso e del genere nella propria ricerca. La professoressa Schiebinger interverrà parlando anche di questo progetto durante il seminario. L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di eventi per le celebrazioni dei 110 anni della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze. Per registrarsi all’evento: https://bit.ly/genderdagri. Maurizio Costanzo