Firenze, scontro tra auto nella notte. Quattro feriti in codice rosso

Firenze, 12 agosto 2023 – Uno scontro fra più veicoli è avvenuto la scorsa notte in viale Lavagnini, all'altezza dell'intersezione con via Santa Caterina d'Alessandria. Rocambolesca la dinamica, su cui sono in corso accertamenti della polizia municipale, e massiccio intervento dei mezzi del 118 per portare soccorso alle persone, tutti giovani, coinvolti. Quattro persone sono state ricoverato in codice rosso.

ste.bro.