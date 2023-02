Firenze, scaglia un monopattino sull'auto in sosta: caccia al balordo

Una delle auto vandalizzate in vi Magenta

Firenze, 21 febbraio 2023 - Ha preso il monopattino e lo ha scaraventato su una delle auto in sosta in via Magenta mandando in frantumi il vetro anteriore.

A fare la scoperta alcuni operai che hanno visto il mezzo elettrico nientemeno che sul cofano del mezzo parcheggiato. Sempre nella notte tra lunedì e martedì è stata vandalizzata un'altra automobile, a pochi metri di distanza.

A farne la scoperta il proprietario, un residente del quartiere come dimostra il contrassegno.

Ancora un raid nella zona di piazza Vittorio Veneto dove esattamente sette giorni fa sono state danneggiate sei macchine nel giro di sole 24 ore. Un bilancio parziale visto che non tutti denunciano.

C'è chi racconta di essere al sesto vandalismo nel giro di un anno, chi al terzo. Eppoi ci sono coloro che sperano di fuggire alla follia dei balordi che hanno preso di mira la zona cambiando posteggio alla macchina di giorno in giorno. Ma nemmeno questo sembra bastare.

“Oltre a una rabbia immensa ora comincio ad avere paura” racconta una residente riferendosi a coloro che hanno scagliato il monopattino contro la vetrata dell'auto.

"Non girano solo delinquenti ma matti" aggiunge. La sua famiglia per otto volte è finita nel mirino dei vandali. Ma di storie ce ne sono tante. Ora però la zona che si estende attorno a piazza Vittorio Veneto non ne può più: in media, racconta chi vive, ci sono dalle tre alle dieci auto danneggiate ogni giorno.

In una chat di quartiere i messaggi di quattro ruote o scooter presi di mira sono quasi quotidiani. Sempre gli abitanti si scambiano informazioni su passaggi sospetti e brutti ceffi che si aggirano nel fazzoletto di città che si estende tra Corso Italia, via Solferino, via Montebello e via Curtatone. Al momento le foto arrivate alla nostra redazione sono 40: metri di vetri lungo il marciapiede, specchietti a terra, carrozzeria rigata, cassette di sicurezza sotto sopra. Una situazione che purtroppo è condivisa anche da altre zone.

Come San Jacopino. Solo una settimana fa due vetture sono stata danneggiate in via Cimarosa. Mentre due settimane fa altri quattro residenti si sono ritrovati con finestrini spaccati e specchietti divelti e vetri sparsi ovunque tra via Maragliano, via Benedetto Marcello, via Bellini e via Landini. Oggi siamo punto e capo: questa mattina il comitato Cittadini attivi San Jacopino ha segnalato altre tre auto spaccate in via Ponte all'Asse. "Purtroppo il bilancio è solo parziale" conclude Simone Gianfaldoni, presidente Cittadini attivi San Jacopino.