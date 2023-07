Firenze, rubano una bicicletta elettrica. Scoperti dalla polizia municipale

Firenze, 11 luglio 2023 - Lo hanno notato mentre trascinava una bicicletta elettrica con il lucchetto inserito e lo hanno fermato per un controllo, scoprendo che la bicicletta era rubata. E’ successo sabato scorso in via Fiume, dove una pattuglia del reparto Fortezza della polizia municipale durante il consueto servizio di controllo dell'area della Stazione hanno notato un uomo intento a trascinare una bicicletta elettrica che aveva un lucchetto inserito sulla ruota anteriore. La pattuglia lo ha avvicinato e lo ha sottoposto ad una verifica.

L’uomo che trascinava la bicicletta è risultato un 26enne originario dell’Asia ma residente in Italia ed in regola con le norme del soggiorno. Il giovane ha raccontato di aver comprato poco prima, per una somma di 20 euro, la bicicletta da un uomo e lo ha indicato agli agenti in quanto era ancora lì presente. Controllato anche questo, è risultato un cittadino del nord Africa di 24 anni.

Dal momento che nessuno dei due era in grado di giustificare il possesso di una bicicletta del valore commerciale di svariate centinaia di euro, né di spiegare perché la ruota anteriore fosse bloccata con lucchetto del quale nessuno dei due aveva la chiave, il veicolo è stato sequestrato e portato alla depositeria comunale. Da un accurato controllo il compratore è stato trovato in possesso anche di un paio di tronchesi. Sono stati denunciati entrambi per la ricettazione e sono in corso accertamenti per risalire al proprietario della bicicletta vista la presenza di un numero di telaio.