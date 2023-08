Firenze, risse fra minori stranieri al centro accoglienza in via Villamagna

Firenze, 1 agosto 2023 Risse fra minori stranieri sono accadute al centro accoglienza in via Villamagna. Sul fatto intervengono il Consigliere Comunale della Lega Massimo Sabatini, il Commissario comunale Lega Federico Bonriposi e la Consigliera di quartiere 3 Lega, Barbara Nannucci.

Che in una nota diramata da Palazzo Vecchio spiegano: “Proprio ieri pomeriggio in Consiglio comunale avevamo posto all’assessore Funaro alcune domande tramite la voce del Consigliere Massimo Sabatini per conoscere più dettagliatamente lo stato dell’accoglienza e della gestione dei minori e dei migranti dopo le ultime notizie di stampa, ricevendo in cambio solo una parte delle risposte (le presenze in provincia di Firenze salite rapidamente da 2000 a 2800). Proprio oggi però riceviamo segnalazioni e documentazione fotografica di forti scontri, risse accese ed urla fra cittadini stranieri. Tutte provenienti dall’ingresso e dall’interno del centro accoglienza di via Villamagna. Il personale, raccontano foto e testimonianze, è impegnato da stamattina nel calmare più volte gli animi, ma sembra tutto vano. Già ieri, è bene ricordarlo, era dovuta intervenire una pattuglia della Polizia. Ma quanto durerà questo andirivieni?”.

“È da giorni che, come Lega, grazie all’azione della Consigliera di quartiere 3 Barbara Nannucci abbiamo inviato una mail per ottenere chiarimenti dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze sulla situazione del Centro accoglienza di via Villamagna. Questo perché erano stati notati e visti “nuovi ingressi” proprio in data 26 luglio. Ad oggi però, seppur siano trascorsi 6 giorni, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Come mai?”.

“Abbiamo l’impressione che le nostre forti perplessità sulle modalità di gestione della cosiddetta “accoglienza” siano fondate. Prima il caso della rissa scoppiata nella struttura a Scandicci (Le Bagnese), adesso questo caso del quartiere 3. Pertanto, non ci meravigliamo visto che anche il Ministro Piantedosi in Senato era stato molto chiaro sulla sinistra di governo in Toscana: “le maggiori criticità nella gestione del sistema di accoglienza si stanno registrando proprio nelle regioni che non hanno sottoscritto l’intesa, come la Toscana”, mentre “nelle Regioni maggiormente interessate dai flussi migratori come Sicilia e Calabria si registra una sostanziale tenuta del sistema di accoglienza”. Non aggiungiamo altro. I nodi, vengono sempre al pettine. Decenni di approccio sbagliato alla questione migranti generano situazioni incontrollabili. Con l’aggravante che chi delinque si sente impunito ed intoccabile”. Maurizio Costanzo