Firenze, mega rissa in via Giraldi: otto denunciati

Firenze, 2 luglio 2023 - Ancora un sabato di movida violenta a Firenze con due gruppi di persone che si sono presi a calci e pugni. Non è stato ancora appurato chi dei due gruppi abbia iniziato a scontrarsi dall’altro e per quale motivo. Quel che è certo è che è di otto persone denunciate dalla polizia il bilancio di questa rissa avvenuta questa notte, domenica 2 luglio, intorno all’una e trenta, nel centro di Firenze, in via Giraldi.

A fronteggiarsi sono stati un gruppo di quattro americani e un altro composto da quattro magrebini. Nella rissa è rimasto contuso uno dei magrebini, che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Non appena sono stati allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta una volante della polizia, che ha messo fine alla violenza e denunciato tutti per rissa. Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.

