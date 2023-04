Firenze, rapinato alla stazione: 27enne denunciato

Firenze, 30 aprile 2023 - La notte scorsa c'è stato un intervento della polizia in piazza della stazione dopo la segnalazione di una rapina subita da un ventenne spagnolo. Il giovane, che ha dato l'allarme chiamando il 112 Nue, ha spiegato agli agenti di essere stato aggredito da una o due persone, una delle quali con una catena in mano, che gli hanno poi portato via il cellulare. I poliziotti, al loro arrivo, hanno poi fermato un 27enne di origine marocchina, che avrebbe cercato di nascondersi e che avrebbe avuto una catena in mano. Il ventenne spagnolo non lo ha però riconosciuto come dei suoi aggressori nè era suo il cellullare di cui era in possesso il 27enne. Quest'ultimo, senza documenti e comunque poi identificato come persona già nota alle forze dell'ordine, è stato però comunque denunciato perchè risultato senza permesso di soggiorno, per il porto di oggetti atti a offendere per via della catena e anche per ricettazione del cellulare che aveva con sè e ritenuto provento di furto: l'uomo non sarebbe stato in grado di giustificarne il possesso.

