Firenze, riapre la piscina Paganelli. Inaugurata la stagione estiva

Firenze, 22 luglio 2023 – È stata inaugurata oggi pomeriggio la stagione estiva della rinnovata piscina Paganelli in viale Guidoni, la prima piscina pubblica scoperta del Quartiere 5. All’inaugurazione ufficiale erano presenti l’assessore allo Sport Cosimo Guccione, il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, il presidente della Firenze Pallanuoto Cipriano Catellacci e il presidente di Liberi e forti Massimo Bardazzi, che insieme gestiscono l’impianto tramite un’associazione temporanea di imprese.

La piscina ha aperto al pubblico stamani alle 10 e per tutta l’estate ospiterà un evento a tema Jungle. L’impianto, che prevede una vasca da 25 metri e l’aera verde, è accessibile tutti i giorni per la balneazione libera dalle 10 alle 18 fino al termine di settembre, quando chiuderà per la ripresa dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto.

“Finalmente la piscina Paganelli è di nuovo fruibile – ha detto l’assessore Guccione –; per Novoli è un giorno importante e di festa perché l’impianto riapre dopo una lunga attesa. La Paganelli è un luogo simbolo del Quartiere. Firenze e Novoli hanno un impianto bello e all’avanguardia dal punto di vista energetico e tecnologico, una struttura moderna e di qualità, che è un punto di riferimento per Firenze nord”.

“In questi giorni di grande caldo – continua Guccione –, i fiorentini potranno rinfrescarsi nelle acque della piscina, che assolve a una triplice funzione in una zona molto popolato come Novoli: è un luogo di sport, ma anche di socialità per il quartiere e di svago per le famiglie. Sono certo che l’allestimento stile giungla, realizzato dalla società che gestisce l’impianto, regalerà piacevoli momenti di divertimento a tutti, grandi e piccini”.

“È una grande soddisfazione vedere in attività la piscina Paganelli – ha detto il presidente Balli –. Come quartiere abbiamo seguito con grande attenzione e apprensione i lavori necessari per l’apertura estiva dell’impianto. Novoli e l’intero quartiere hanno a disposizione un bel luogo di sport e svago dove socializzare e rinfrescarsi in questa calda estate”.

“A settembre, poi, quando l’impianto chiuderà e riprenderanno i lavori – ha aggiunto Balli –, li seguiremo con altrettanta attenzione. Quest’impianto è importante per il nostro Quartiere e per tutta la città. Ringrazio gli uffici comunali, le imprese e i gestori per la professionalità e l’impegno che hanno messo per arrivare all’apertura”.

“Ho avuto l’idea di creare Jungle Firenze – ha detto Cipriano Catellacci – per offrire ai cittadini un luogo di vacanza in città, un posto esotico, come ad esempio una jungla”.

“Il progetto futuro è di creare un grande parco acquatico – ha spiegato Catellacci –. Sono certo che i cittadini lo apprezzeranno e si troveranno molto bene. In un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo, dove per molti è difficile andare in vacanza, alla Paganelli è possibile trovare un luogo di svago e relax”.

La nuova piscina Paganelli (investimento complessivo da un milione di euro), una volta terminati tutti i lavori, sarà un impianto all’avanguardia dotato di una copertura telescopica apribile che rende l’impianto fruibile anche in estate. I lavori realizzati finora hanno interessato il ripristino degli sfioratori sul bordo vasca, il riammodernamento e la riqualificazione degli spogliatoi esistenti, la completa sostituzione della centrale termica e la pavimentazione del piano vasca. Nell’area circostante il piano vasca è stata installata una pavimentazione flottante in legno per consentire l’utilizzo della piscina durante il periodo estivo.

Al termine della stagione estiva, prenderanno il via altri lavori tra cui la realizzazione della copertura. L’area della piscina è dotata di un bar e di un ristorante; attualmente ospita una mostra di animali esotici di Nikart, negozio di design, dove forme e colori fanno entrare in un mondo di fantasia. Nickart nasce da un’idea del giovane Niccolò Vivarelli, ventenne senese, unico nel suo genere. Figlio d’arte di Oliviero e nipote di Piero Vivarelli (autore di canzoni come ‘24mila baci’ e ‘Il tuo bacio è come un rock’). Nel corso del tempo il complesso sportivo polivalente Paganelli, che risale agli anni Ottanta, ha visto numerosi ampliamenti e rimaneggiamenti.