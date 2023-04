Firenze, piazza Vittorio Veneto: ennesimo furto su un auto in sosta ma stavolta il ladro viene arrestato

Firenze, 8 aprile 2023 - Ha messo a segno l'ennesimo colpo in auto in piazza Vittorio Veneto, una zona che negli ultimi mesi è stata ostaggio di una banda di vandali e malviventi specializzati nei furti su macchine parcheggiate. Ma questa volta non l'ha fatta franca. Nella serata di ieri, infatti, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un 44enne italiano che, dopo aver infranto il vetro di una Volvo V40 parcheggiata in piazza Vittorio Veneto, si è impossessato di un booster ricarica batterie, un kit di gonfiaggio ruote e un borsone con all’interno una divisa delle poste italiane.

Verso le 23, una pattuglia del Nucleo radiomobile di Firenze in transito in piazza Vittorio Veneto, ha notato due soggetti, uno dei quali aveva dei panni di colore giallo sul braccio, che si stavano aggirando tra le vetture in sosta. I due, alla vista dei carabinieri, si sono separati velocemente finendo col catturare l'attenzione dei militari. Gli uomini in divisa insospettiti sono intervenuti immediatamente riuscendo però a bloccare solo uno dei due. Quest’ultimo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un grosso sasso, un booster per ricaricare le batterie, un kit per gonfiaggio ruote e una divisa delle poste Italiane. Risultato anomalo il possesso di tale materiale, in particolare quello del sasso, gli operanti hanno effettuato un controllo delle vetture in sosta, appurando che uno dei veicoli, parcheggiato a circa 10 metri da dove è stato bloccato uno dei due sospettati, si presentava con un vetro rotto. I carabinieri quindi si sono messi subito sulle tracce del proprietario, il quale ha riferito di aver lasciato l'auto parcheggiata, integra, solo qualche ora prima per recarsi a cena. Poi riconosciuto come suo quanto rinvenuto in possesso dell'uomo bloccato, spiegando che il tutto si trovava all’interno della sua vettura.

Il 44enne, con alle spalle numerosi analoghi precedenti, è stato trovato anche in possesso di altri due zaini con all’interno alcuni documenti sui quali i carabinieri procederanno con ulteriori accertamenti. Il malvivente è stato quindi dichiarato in stato di arresto per il reato di furto aggravato in concorso con un complice al momento ignoto.

La zona di piazza Vittorio Veneto negli ultimi mesi è stata al centro più volte delle brutte cronache sempre per episodi legati ai vandalismi di quattro ruote. Gli abitanti, riuniti nel comitato Teatro Comunale, si sono anche riuniti in un gruppo WhatsApp per segnalare in maniera puntuale eventuali danneggiamenti o furti.