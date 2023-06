Firenze, parte l’estate di Arca Azzurra nel segno di Calvino e Don Milani

Firenze, 25 giugno 2023 - Arca Azzurra presenta la sua estate 2023 a Firenze e dintorni, dove ritorna con “Calvino 100 & 100 Don Milani”, ovvero gli eventi incentrati sui due centenari dedicati a Italo Calvino e Don Lorenzo Milani. Una serie di reading a cui si aggiungono altri spettacoli, tutti prodotti da Arca Azzurra, distribuiti all’interno dei contenitori “Estate Fiorentina” e “Open City”. Dal 25 giugno al 21 settembre.

Molti i titoli in programma: Il Barone Rampante in tre puntate, 100 Don Milani, Le Cosmicomiche e dintorni, Dell'amore le gioie e gli inganni, Paolo e Francesca, Panico ma rosa - Dal diario del tempo sospeso. Gli attori che si alterneranno in scena saranno quelli storici di Arca Azzurra: Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, oltre ad Alessandro Benvenuti in Panico ma rosa e alcune collaborazioni, come quelle con il fisarmonicista Emiliano Benassai per i reading in programma e con la Compagnia La Barraca per Paolo e Francesca. Il programma di Arca Azzurra a Firenze e dintorni per l’estate 2023 parte dal 25 al 27 giugno con il Barone Rampante in tre puntate con gli attori di Arca Azzurra e alla fisarmonica Emiliano Benassai, al Parco del Museo Stibbert alle ore 17,30, poi replicato il 4, 11 e 18 luglio alle ore 21 a Barberino di Mugello e dal 28 al 30 luglio al Parco di Villa Demidoff alle ore 17,30.

Le Cosmicomiche e dintorni con gli attori di Arca Azzurra e alla fisarmonica Emiliano Benassai sarà il 12 luglio all'Osservatorio astronomico di Barberino-Tavarnelle, il 3 agosto all’Arena dentro le mura a San Casciano in Val di Pesa. Tutti e due gli eventi sono previsti per le ore 21,00.

100 Don Milani sarà il 21 luglio alle ore 21 alla Fattoria Pasolini (Barberino-Tavarnelle), il 27 luglio alle ore 21 al Circolo Arci di Badia a Settimo a Scandicci, il 1°, 8, 15, 21 settembre alle ore 21 al Centro Sociale Il Pozzo de Le Piagge, Firenze. Dell'amore le gioie e gli inganni di Ugo Chiti con gli attori di Arca Azzurra il 20 luglio alle ore 21 al Circolo Arci Via Masiani - Casa del Popolo di Badia a Settimo.

Paolo e Francesca messo in scena dalla Compagnia la Barraca per Arca Azzurra Eventi con la regia di Dimitri Frosali il 2 agosto alle ore 21 all'Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo, via San Lorenzo a Settimo 19, Scandicci.

Panico ma rosa. Dal diario del tempo sospeso, scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti sarà il 22 agosto alle ore 21 al Circolo Arci Via Masiani - Casa del Popolo di Badia a Settimo.

