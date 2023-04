Firenze, parte l’85esima edizione del Festival del Maggio

Firenze, 20 aprile 2023 – Prende avvio la nuova e attesa 85esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino: sul podio della Sala Mehta, alla guida dell’Orchestra del Maggio, il direttore principale Daniele Gatti, alla sua terza inaugurazione del Festival dopo quella dello scorso anno, avvenuta con Orphée et Euridice, e quella del 26 aprile aprile 2021. In locandina un programma a tinte tedesche, che trova in apertura una selezione di brani sinfonici del mitico Gotterdammerung, il celebre Crepuscolo degli dei di Richard Wagner, l’ultima opera della tetralogia de L'anello del Nibelungo, estratti proposti a quasi 140 anni esatti dalla prima esecuzione assoluta italiana dell’opera, avvenuta il 18 aprile del 1883 al Teatro La Fenice di Venezia. Chiude il concerto Ein Heldenleben (Vita d'Eroe), op. 40 di Richard Strauss, composta alla fine dell’800 ed eseguita per la prima volta a Francoforte nel marzo del 1899; una composizione che è possibile delineare come un un lavoro autobiografico, poiché l’eroe del titolo è il compositore stesso: articolato in sei sezioni, Ein Heldenleben è una riflessione del compositore sulla propria esistenza ma anche una summa delle esperienze artistiche vissute fino a quel momento. Pagine sinfoniche sia quelle di Wagner che quelle di Strauss che riassumono, inglobandoli e sublimandoli in un flusso sinfonico di estrema concentrazione drammatica – a tratti anche con valore emblematico per la situazione della Fondazione del Maggio - i temi principali legati alla figura dell’Eroe. Spalla dei primi violini nel corso dell’esecuzione del poema sinfonico di Strauss, Salvatore Quaranta.

Un importante concerto sinfonico dunque per inaugurare la nuova edizione del Festival del Maggio; che da sabato 22 aprile fino al 13 luglio vede alternarsi in cartellone un grande numero di appuntamenti sinfonici, ben undici concerti, e tre importanti titoli lirici. Il direttore principale, il maestro Daniele Gatti, è presente più volte nella programmazione del Festival ricca di grande musica: oltre al concerto del 10 maggio dedicato al progetto “Viva Verdi” realizzato in collaborazione del Ministero della Cultura per l’acquisto di Villa Verdi a Sant’Agata, il maestro Gatti è sul podio per il ciclo di tre concerti che fra la fine di giugno e i primi di luglio proporrà l’esecuzione integrale delle 6 sinfonie di Cajkovskij e dell’opera Falstaff, di Giuseppe verdi, ultimo appuntamento operistico dell’85º Festival del Maggio. Il 23 aprile, in collaborazione con Anbima, a partire dalle ore 17 sul piazzale del Teatro del Maggio, quattro bande e vale a dire la Filarmonica Santo Stefano di Magra ( La Spezia), la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lucciana (Cantagallo), La Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa ( Firenze), La Filarmonica di Firenze Gioachino Rossini ( Firenze) con il Gruppo di Musici del Calcio storico di Firenze, accompagnati dal Gonfalone del Calcio Storico, festeggeranno l’inaugurazione del Festival, nel giardino del Maggio. Al fianco del maestro Gatti, nel corso dell’esecuzione di Ein Heldenleben, Spalla dei primi violini, il professor Salvatore Quaranta: inizia gli studi a Salerno, proseguendoli poi con la guida di Felice Cusano al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dove ottiene il diploma. Nel 2002 ottiene il diploma superiore al conservatorio Von Amsterdam con Keiko Wataya. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali tra i più importanti come il Vittorio Veneto, Lorenzo Perosi, il “Concorso Clara Schumann”, collabora in qualità di primo violino con la Filarmonica della Scala, l'orchestra Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il San Carlo di Napoli, Palau Les artes di Valencia e con i Cameristi della Scala sia come solista che come primo violino. Attualmente è primo violino dell’Orchestra del Maggio. Maurizio Costanzo