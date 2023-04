Firenze, Paola nel palazzo di airbnb: "Anche gli studenti sono stati sfrattati"

Firenze, 13 aprile 2023 - Nel suo palazzo di via dei Servi Paola è stata costretta a riempire le scalinate di cartelli: “La spazzatura va buttata nei cassonetti di via Alfani” o “L'ascensore va chiuso manualmente” oppure “Si prega di tenere chiuso il portone accertandosi della sua effettiva chiusura”. Cartelli in italiano e in inglese affissi con nastro adesivo per ricordare alle migliaia di turisti che tutti i giorni entrano ed escono le regole di buona condotta da tenere. “Non tutti hanno ben chiaro come funzioni la differenziata, spesso troviamo i sacchi di sudicio abbandonati in strada” racconta Paola Pachi che dal 1970 vive in via dei Servi, in un edificio che oggi è abitato quasi esclusivamente da turisti.

Era una studentessa quando per la prima volta aprì la finestra che affaccia su piazza Brunelleschi e da allora ne è passato di tempo. Oltre cinquanta anni “e in questo periodo via dei Servi è cambiata tanto”. La vera trasformazione però è cominciata poco dopo il 2010 quando i primi negozi iniziarono a chiudere e i residenti a migrare verso le periferie. “Un tempo ci conoscevamo tutti, oggi di vicini di casa ce ne sono ben pochi – apre le spalle -, persino gli studenti sono andati via”. Oggi Paola vive accerchiata: in un edificio di 12 appartamenti solo cinque sono abitati gli altri sono stati adibiti a airbnb o affittacamere. “Quando varco il mio portone di ingresso – prosegue – so che incontrerò sempre visi nuovi. A volte sono molto educati, altre meno. Però mi rendo conto che non tutti conoscono i regolamenti fiorentini ed è così che spesso troviamo la spazzatura abbandonata o l'ascensore sempre aperto, perché è di quelli manuali, e quindi bisogna salire scale su scale per poterlo chiudere e renderlo di nuovo disponibile. Abbiamo affisso dei cartelli in doppia lingua ma dovrebbero essere i proprietari che affittano a istruire i propri ospiti”. Di avvisi negli spazi comuni ce ne sono tanti: in alcuni si ricorda che "la carta si espone il giovedì dalle 19.30 alle 20.30" in altri "di non aprire la porta prima del completo arresto della cabina" e così via.

Paola prova a spiegarci cosa è successo negli anni: alcuni vecchi proprietari sono morti e i figli hanno preferito vendere, altri si sono spostati verso la periferia e hanno messo a reddito l'appartamento in centro. “Poi c'è il discorso dei canoni di locazione, arrivati alle stelle, che hanno messo fuori gioco le famiglie ma anche gli studenti” aggiunge. “Nel palazzo dove vivo fino a qualche anno fa – riprende – c'erano gli universitari anche loro sono stati sfrattati dai turisti. In questo modo però Firenze sta perdendo la sua anima e la sua identità e basta dare un occhio all'offerta merceologica per rendersene conto. Salvo poche botteghe, non sono rimasti che esercizi specializzati nella somministrazione e gli stessi prezzi si sono adeguati alla domanda”.