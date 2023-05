Firenze, litigano nella hall di un albergo: due denunciati

Firenze, 6 maggio 2023 - Intervento della polizia per una lite nella hall di un albergo a Firenze, in viale Lavagnini. Si sono scontrati due tunisini di 28 e 20 anni, ed entrambi sono stati denunciati dalla polizia. Il 20enne è rimasto ferito con lesioni da taglio a un braccio ed è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: impugnava delle forbici. Il 28enne invece è stato denunciato per lesioni personali. L'arma impropria da taglio che avrebbe usato non risulta trovata. Le ricostruzioni delle forze dell'ordine sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica del fatto. Per il momento, secondo quanto ricostruito dalle loro affermazioni, pare che siano andati a fare visita a un'amica che alloggia nella struttura. Da chiarire il motivo del litigio. I due non sono ospiti dell'hotel.

